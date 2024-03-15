Тухель - о матче против Дармштадта: Мы должны отдать все силы и победить

Томас Тухель, главный тренер "Баварии", заявил, что его команда не собирается уступать в матче против "Дармштадта".

"Ситуация понятна, но мы не оступимся. Нам есть что терять, Дармштадту есть что приобретать. Такая задача, мы делаем это не впервые. Они проиграли "Лейпцигу", но имели много моментов. Когда мы надеваем футболку, мы должны отдать все силы и победить".