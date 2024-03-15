Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель - о матче против Дармштадта: Мы должны отдать все силы и победить
Наставник Баварии выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Томас Тухель, главный тренер "Баварии", заявил, что его команда не собирается уступать в матче против "Дармштадта".
"Ситуация понятна, но мы не оступимся. Нам есть что терять, Дармштадту есть что приобретать. Такая задача, мы делаем это не впервые. Они проиграли "Лейпцигу", но имели много моментов. Когда мы надеваем футболку, мы должны отдать все силы и победить".
Напомним, что матч "Дармштадт" - "Бавария" состоится завтра, 16 марта. Начало - в 16:30.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия отрывается от зоны вылета, Динамо и Шахтер побеждают. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Орбан в праздничной речи обратился к толпе помочь "оккупировать Брюссель"
- Трубин встретится с обидчиком Шахтёра. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
- Опорник Баварии прокомментировал свое решение выступать за сборную Германии вместо Сербии
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн