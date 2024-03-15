  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тухель - о матче против Дармштадта: Мы должны отдать все силы и победить
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель - о матче против Дармштадта: Мы должны отдать все силы и победить

Германия

Наставник Баварии выступил на пресс-конференции

Тухель - о матче против Дармштадта: Мы должны отдать все силы и победить

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Томас Тухель, главный тренер "Баварии", заявил, что его команда не собирается уступать в матче против "Дармштадта".

"Ситуация понятна, но мы не оступимся. Нам есть что терять, Дармштадту есть что приобретать. Такая задача, мы делаем это не впервые. Они проиграли "Лейпцигу", но имели много моментов. Когда мы надеваем футболку, мы должны отдать все силы и победить".

Напомним, что матч "Дармштадт" - "Бавария" состоится завтра, 16 марта. Начало - в 16:30.

Читайте такжеБавария не теряет надежды продлить контракт с Альфонсо Дэвисом

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Кёльн – РБ Лейпциг 1:5. Опенда и Симонс продлевают победную серию
yellow-arrow
Тухель - об Арсенале: Они два сезона стабильно играют на высоком уровне
yellow-arrow
Спортивный директор Баварии: Арсенал - один из лучших клубов Европы
Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Дармштадт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости