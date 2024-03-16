Бундеслига, 26-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Штутгарт 0:3

Голы: Мийо 18, Гирасси 45+1, Левелинг 68

Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек (Сков, 78), Акпогума (Нсоки, 46), Гриллич, Дрекслер, Юрасек – Штах (Бекер, 67), Тохумджу – Бебу (Бюльтер, 67), Байер – Вегорст (Крамарич, 67)

Штутгарт: Нюбель – Антон (Стергиу, 84), Ито, Миттельштедт – Вагноман, Каразор, Штиллер, Фюрих (Мвумпа, 76) – Мийо (Чжон Ву Ен, 76), Ундав (Левелинг, 65) – Гирасси (Дауд, 84)

Предупреждение: Кадержабек 45+3

Если бы не сенсационный "Байер", все бы говорили о невероятном сезоне "Штутгарта". "Швабы" сегодня добыли 7-ю победу в восьми последних турах, выдав свой лучший отрезок за 3 года. И набрали рекордные для клуба 56 очков по итогам 26 туров, уйдя на последний международный перерыв в сезоне с минимум 7 пунктами отрыва от ближайшего преследователя за Лигу Чемпионов.

Резкий скачок с третьего места с конца на третье сверху стало возможно благодаря без преувеличений выдающейся работе главного тренера Себастьяна Хёнесса. При его предшественнике Пеллегрино Матараццо такие результаты были невозможны. О чём американцу сегодня лишний раз напомнили бывшие подопечные, уничтожив его "Хоффенхайм" на глазах собственных трибун.

"Штутгарт" с первых мгновений показал свой настрой на сегодня – уже на 15-й секунде получивший дебютный вызов в Бундестим Дениз Ундав попытался поразить ворота Бауманна. Зинсхаймцы тоже были заряжены на результат, который так нужен им в борьбе за 7-ю позицию, которая вероятнее всего принесёт путёвку в Лигу конференций. Но кроме желания хозяевам нечего было предложить – тактически между коллективами была пропасть.

"Штутгарт" с такой скоростью двигал мяч, комбинировал вокруг владений Бауманна, что на фоне заторможенного соперника каждая их атака выглядела контратакой. Хотя далеко не каждая была таковой. За первую четверть часа Ундав снова опасно пробивал после передачи Ито из глубины. Затем после высокого прессинга Мийо вернул мяч гостям и опасно бил издали на точность. С корнера Ито снова всерьёз угрожал воротам – Бауманн успел остановить мяч лишь на ленточке.

Наконец Мийо открыл счёт на 16-й минуте после роскошной комбинации. Фюрих нашёл между линий Мийо, тот быстро продлил на Гирасси. Серу лихо развернулся, отпасовал Ундаву, а тот вернул обратно на Мийо, который в одно касание замкнул в угол. А перед перерывом Гирасси забил сам, хотя снова нужно отмечать игру Ундава в подыгрыше. Быстрая атака закончилась своевременной передачей Дениза на Серу, который легко переиграл голкипера в ближнем бою.

"Хоффенхайм" продолжил смотреть футбол и после перерыва. Гирасси в контратаке на старте тайма вывел сам на сам Фюриха, но тот с острого угла пробил в ногу вратаря. Затем Фюрих уже классно нашёл Ундава в штрафной, но мяч сегодня отказывался залетать в ворота после его удара. Гирасси через пару минут подчеркнул свой альтруизм, не став пробивать по воротам после прострела, а остроумно скинул пяткой назад Мийо, но дублю помешал защитник. И наконец Левелинг снял любые вопросы за 20 минут до конца встречи, после углового расстреляв вратаря на дальней штанге.

0:3. Монументальный "Штутгарт" продолжает мчать к Лиге Чемпионов. За 8 туров до финиша они имеют рекордное количество очков для третьей команды Бундеслиги. А своей игрой не дают и мнимой надежды для "РБ Лейпцига" и "Боруссии" на то, что "швабы" подвинутся в гонке за топ-4. Последние недели они выглядят едва ли не лучшей командой немецкой элиты. Настоящее торжество командной игры.