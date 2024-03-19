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Полузащитник Баварии не поедет в сборную из-за болезни
У Александара Павловича - тонзиллит
Юлиан Нагельсман хотел вызвать в сборную молодого игрока "Баварии" Мюнхен Александара Павловича на мартовские матчи против Франции и Нидерландов.
Однако у футболиста обнаружили тонзиллит.
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Напомним, что для молодого немца это первый сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне он отметился двумя голами и двумя ассистами в 13 матчах.
Ist das bitter! ❌— Sky Sport (@SkySportDE) March 19, 2024
Aleksandar Pavlovic fällt nach DFB-Angaben wegen einer Mandelentzündung für die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande aus. ????????#SkySport #DFBTeam #Pavlovic pic.twitter.com/BB5hdw25iD
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