Полузащитник Баварии не поедет в сборную из-за болезни

Юлиан Нагельсман хотел вызвать в сборную молодого игрока "Баварии" Мюнхен Александара Павловича на мартовские матчи против Франции и Нидерландов.

Однако у футболиста обнаружили тонзиллит.

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Напомним, что для молодого немца это первый сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне он отметился двумя голами и двумя ассистами в 13 матчах.