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Полузащитник Баварии не поедет в сборную из-за болезни

Германия
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У Александара Павловича - тонзиллит

Полузащитник Баварии не поедет в сборную из-за болезни

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Юлиан Нагельсман хотел вызвать в сборную молодого игрока "Баварии" Мюнхен Александара Павловича на мартовские матчи против Франции и Нидерландов.

Однако у футболиста обнаружили тонзиллит.

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Напомним, что для молодого немца это первый сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне он отметился двумя голами и двумя ассистами в 13 матчах.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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