Опытный футболист Баварии, возможно, покинет клуб летом

У Эрика-Максима Шупо-Мотенга летом завершается контракт с "Баварией", который с большой долей вероятности не будет продлен. Решение еще не принято. Сообщает об этом Флориан Паттенберг.

В случае завершения контракта его ждут в экзотических странах, таких как Саудовская Аравия и Катар.

????The clear tendency is that the expiring contract of Eric-Maxim Choupo-Moting will not be renewed. However, a final decision has not yet been made and has not been communicated to the player.



If he would leave FC Bayern in summer, Saudi Arabia and Qatar remain serious options… pic.twitter.com/87dNpnGBIZ