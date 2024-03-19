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Опытный футболист Баварии, возможно, покинет клуб летом
У Эрика-Максима Шупо-Мотенга летом завершается контракт с Баварией
фото - Getty Images
У Эрика-Максима Шупо-Мотенга летом завершается контракт с "Баварией", который с большой долей вероятности не будет продлен. Решение еще не принято. Сообщает об этом Флориан Паттенберг.
В случае завершения контракта его ждут в экзотических странах, таких как Саудовская Аравия и Катар.
????The clear tendency is that the expiring contract of Eric-Maxim Choupo-Moting will not be renewed. However, a final decision has not yet been made and has not been communicated to the player.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 19, 2024
If he would leave FC Bayern in summer, Saudi Arabia and Qatar remain serious options… pic.twitter.com/87dNpnGBIZ
Напомним, что он перешел в "Баварию" из "ПСЖ" в статусе свободного агента. Он провел за 4 года в футболке "Баварии" 116 игр, в которых забил 38 голов и отдал 11 ассистов.
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