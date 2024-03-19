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Опытный футболист Баварии, возможно, покинет клуб летом

Германия
Обновлено

У Эрика-Максима Шупо-Мотенга летом завершается контракт с Баварией

Опытный футболист Баварии, возможно, покинет клуб летом

фото - Getty Images

Новина українською

У Эрика-Максима Шупо-Мотенга летом завершается контракт с "Баварией", который с большой долей вероятности не будет продлен. Решение еще не принято. Сообщает об этом Флориан Паттенберг.

В случае завершения контракта его ждут в экзотических странах, таких как Саудовская Аравия и Катар.

Напомним, что он перешел в "Баварию" из "ПСЖ" в статусе свободного агента. Он провел за 4 года в футболке "Баварии" 116 игр, в которых забил 38 голов и отдал 11 ассистов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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