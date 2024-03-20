Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг мечтает вернуться в мюнхенскую Баварию – источник
Немецкий клуб не рассматривает кандидатуру тен Хага как замену Тухелю
Getty Images / Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг, нынешний тренер "Манчестер Юнайтед", хотел бы вернуться в мюнхенскую "Баварию".
По информации Bayern & Germany, голландец мечтает возглавить немецкий клуб, но "Бавария" не рассматривает такое развитие событий этим летом.
Напомним, что Тен Хаг провел два года на посту тренера резервной команды "Баварии" - "Бавария II" - с 2013-го по 2015 год.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-19 начала отбор Евро-2024 с победы над Северной Македонией. Шевченко-младший вышел на замену
- Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Куртуа успешно перенёс операцию на мениске. Стало известно, сколько пропустит вратарь Реала
- Алонсо уже в истории. Байер установил собственный рекорд по количеству побед в одном сезоне Бундеслиги
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн