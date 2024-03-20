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Тен Хаг мечтает вернуться в мюнхенскую Баварию – источник

Германия

Немецкий клуб не рассматривает кандидатуру тен Хага как замену Тухелю

Тен Хаг мечтает вернуться в мюнхенскую Баварию – источник

Getty Images / Global Images Ukraine

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Эрик тен Хаг, нынешний тренер "Манчестер Юнайтед", хотел бы вернуться в мюнхенскую "Баварию".

По информации Bayern & Germany, голландец мечтает возглавить немецкий клуб, но "Бавария" не рассматривает такое развитие событий этим летом.

Напомним, что Тен Хаг провел два года на посту тренера резервной команды "Баварии" - "Бавария II" - с 2013-го по 2015 год.

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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