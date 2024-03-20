Нагельсман - о стартовом составе на Евро-2024: Было бы хорошо, если бы до 14 июня у нас была одиннадцатка

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, уже определился ли он со стартовым составом на Евро-2024.

"Было бы хорошо, если бы до 14 июня у нас была одиннадцатка. Конечно, я имею в виду стартовую 11-ку потому, что все может произойти".

14 июня сборная Германии в групповом этапе Евро-2024 сыграет против Шотландии. Начало - в 22:00 по киевскому времени.