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Нагельсман - о стартовом составе на Евро-2024: Было бы хорошо, если бы до 14 июня у нас была одиннадцатка
Главный тренер выступил на пресс-конференции
Фото: twitter.com/FCBayern
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, уже определился ли он со стартовым составом на Евро-2024.
"Было бы хорошо, если бы до 14 июня у нас была одиннадцатка. Конечно, я имею в виду стартовую 11-ку потому, что все может произойти".
14 июня сборная Германии в групповом этапе Евро-2024 сыграет против Шотландии. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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