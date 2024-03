Sky Sports: Хаби Алонсо не возглавит Ливерпуль

Хаби Алонсо не возглавит "Ливерпуль", сообщает Sky Sports.

По имеющейся информации, если Хаби Алонсо покинет пост главного тренера "Байера", то присоединится к "Баварии", а не к "Ливерпулю". Отмечается, что стороны контактировали, но пока что дело до переговоров не дошло.

???????? Sky Germany's Florian Plettenberg understands that if Xabi Alonso leaves Bayer Leverkusen this summer, he will join Bayern Munich over Liverpool. pic.twitter.com/MS0Nod3aql