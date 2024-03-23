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Sky Sports: Хаби Алонсо не возглавит Ливерпуль
Надежды уже нет?
Fussball News
Хаби Алонсо не возглавит "Ливерпуль", сообщает Sky Sports.
По имеющейся информации, если Хаби Алонсо покинет пост главного тренера "Байера", то присоединится к "Баварии", а не к "Ливерпулю". Отмечается, что стороны контактировали, но пока что дело до переговоров не дошло.
???????? Sky Germany's Florian Plettenberg understands that if Xabi Alonso leaves Bayer Leverkusen this summer, he will join Bayern Munich over Liverpool. pic.twitter.com/MS0Nod3aql— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 22, 2024
Напомним, сейчас "Байер" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, они имеют 70 баллов по итогам 26 туров.
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