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Sky Sports: Хаби Алонсо не возглавит Ливерпуль

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Sky Sports: Хаби Алонсо не возглавит Ливерпуль

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Хаби Алонсо не возглавит "Ливерпуль", сообщает Sky Sports.

По имеющейся информации, если Хаби Алонсо покинет пост главного тренера "Байера", то присоединится к "Баварии", а не к "Ливерпулю". Отмечается, что стороны контактировали, но пока что дело до переговоров не дошло.

Напомним, сейчас "Байер" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, они имеют 70 баллов по итогам 26 туров.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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