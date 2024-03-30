Бундеслига. Магия Шика на 90+ и феноменальная нереализация РБ Лейпциг

Бундеслига. 27-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Хоффенхайм 2:1

Гол: Андрих 88, Шик 90+1 – Байер 33

Байер: Градецки, Фримпонг (Телла, 86), Та, Тапсоба (Станишич, 86), Инкапье (Иглесиас, 71), Гримальдо, Джака, Хофманн (Адли, 58), Андрих, Виртц, Шик

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Кабак, Дрекслер, Гриллич, Юрасек, Штах, Тохумджу (Гайгер, 73), Крамарич (Премель, 58), Вегорст (Бюльтер, 78), Байер (Бебу, 73)

После международной паузы "Байер" ожидало испытание в матче против "Хоффенхайма". Преждевременно коронованный Леверкузен имел серьёзные проблемы со взломом компактного блока соперника. До перерыва Виртц опасно пробил издали рядом с дальним углом и вывел Хофманна на рандеву с Бауманном, но кроме Флориана привычной агрессии и темпа никто в составе хозяев не предлагал.

Более того, Леверкузен ещё и пропустил несколько опасных контратак. Одну из них в гол конвертировал Максимилиан Байер, интерес к которому со стороны Леверкузена подогревался со стороны СМИ. В то время как Юрасек хитро увёл за собой Андриха, Байер элементарно воспользовался отсутствием опорника соперника – сыграл в стенку с Вегхорстом и открыл счёт ударом под руку Градецкому.

На старте второго тайма "Хоффенхайм" ещё немного поогрызался на контратаках, после сел в откровенный автобус. Который "Байер" давил как мог: Хофманн нанёс ударов 7, Гримальдо бил со всех возможных позиций, Виртц снова брал на себя. В последние 20 минут Фримпонг опасно бил из угла вратарской, сумасшедший двойной сейв Бауманн совершил после ударов Шика и Адли, но мяч отказывался залетать в сетку.

На финише "Байер" наиграл сразу на несколько голов. И им удалось не только спасти историческую беспроигрышную серию, но даже победить. Андрих на 88-й минуте сравнял счёт на табло, после чего Шик забил свой очередной гол на фирменных 90+ минутах.

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Майнц 0:0

РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрикс (Симакан, 82), Орбан, Лукеба, Раум, Ольмо, Симонс, Кампль (Зайвальд, 82), Шлагер, Баумгартнер (Поульсен, 68; Элмаз, 86), Опенда (Шешко, 68)

Майнц: Центнер, Каси (Видмер, 56), Ханче-Ольсен (Фернандеш, 81), ван дер Берг, Гилавоги, Мвене, Амири, Баррейро, Онисиво (Ли Чжэ Сон, 56), Ажорк (Груда, 56), Буркардт

Параллельно "РБ Лейпциг" в свете предстоящего приезда "Боруссии" на "Альянц Арену" собирался вытеснить Дортмунд из топ-4. Но подопечным Марко Розе было непросто, ведь им противостояла упорная оборона "Майнца", которым всегда сложно забить первый, зато легко второй, третий и далее по счёту ("Бавария" не даст соврать). Учитывая частые проблемы с реализацией "быков" и проистекающую от них нервозность, субботний день выдался для РБ отнюдь не простым.

До перерыва стучал в ворота Центнера Орбан со стандарта. Затем Ольмо ударами издали и блестящим проходом в штрафную, после которого ван ден Берг вынес мяч с ленточки, а Шлагер добил прямо во вратаря. Настойчив был Опенда – сначала пробил головой упор прямо во вратаря, затем наконец забил, но с офсайда. Во втором тайме мазали уже Поульсен и Шешко, и хоть моментов хватало, но открыть счёт "быкам" так и не удалось.

Боруссия М – Фрайбург 0:3

Голы: Грегорич 7, Рёль 47, Доан 57

Айнтрахт – Унион 0:0

Вердер – Вольфсбург 0:2

Голы: Лакруа 45+4, Майер 84

Удаления: Юнг 43 – Лакруа 76

В других матчах "Фрайбург" неожиданно разгромил Менхенгладбах на выезде, несмотря на в целом равную игру в первом тайме. Максанс Лакруа повторил подвиг партнёра по команде Виммера образца прошлого тура – открыл счёт, а затем заработал удаление, уже третье в сезоне. Впрочем, "Вердер" и сам играл в меньшинстве больше тайма, потому первой победе "волков" в календарном году не помешал. Также споткнулся от автобус "Айнтрахт", не сумел пробить защиту "Униона".