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Тухель: Борьба за чемпионство Бундеслиги завершена

Германия
Обновлено

Специалист сдался

Тухель: Борьба за чемпионство Бундеслиги завершена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Томас Тухель, главный тренер "Баварии", признал поражение в битве за титул Бундеслиги.

"Байер" сегодня, 30 марта, одержал победу над "Хоффенхаймом" (2:1). Леверкузену достаточно лишь трех побед в последних семи играх, чтобы отпраздновать первое чемпионство в истории клуба.

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"Поздравляю "Байер Леверкузен". Борьба за чемпионство завершена", - сказал Тухель после субботнего поражения.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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