Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: Борьба за чемпионство Бундеслиги завершена
Специалист сдался
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Томас Тухель, главный тренер "Баварии", признал поражение в битве за титул Бундеслиги.
"Байер" сегодня, 30 марта, одержал победу над "Хоффенхаймом" (2:1). Леверкузену достаточно лишь трех побед в последних семи играх, чтобы отпраздновать первое чемпионство в истории клуба.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Поздравляю "Байер Леверкузен". Борьба за чемпионство завершена", - сказал Тухель после субботнего поражения.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мудрик - один из лучших, Забарный - не хуже других. Известны оценки украинцев за матчи АПЛ
- АПЛ. Мудрик не спас Челси от позора, перестрелка в Шеффилде и корейское спасение Постекоглу
- УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян
- Камбек Крооса, ренессанс №10 и топ-тренер у руля. О перспективах Германии перед Евро
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн