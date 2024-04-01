Немецкий футбольный союз стремится сохранить главного тренера команды

Немецкий футбольный союз (DFB) готов приложить максимум усилий, чтобы продлить контракт с главным тренером сборной Юлианом Нагельсманом.

Вскоре должны начаться переговоры по этому поводу. DFB заинтересован в сохранении Нагельсмана на посту тренера. По их плану, ему будет предложено новое соглашение, которое будет действовать до конца чемпионата мира 2026 года.

Действующий контракт Нагельсмана с DFB рассчитан до лета 2024 года.