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Немецкий футбольный союз стремится сохранить главного тренера команды
DFB предложит специалисту новое соглашение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий футбольный союз (DFB) готов приложить максимум усилий, чтобы продлить контракт с главным тренером сборной Юлианом Нагельсманом.
Вскоре должны начаться переговоры по этому поводу. DFB заинтересован в сохранении Нагельсмана на посту тренера. По их плану, ему будет предложено новое соглашение, которое будет действовать до конца чемпионата мира 2026 года.
Действующий контракт Нагельсмана с DFB рассчитан до лета 2024 года.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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