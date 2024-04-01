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Немецкий футбольный союз стремится сохранить главного тренера команды

Германия

DFB предложит специалисту новое соглашение

Немецкий футбольный союз стремится сохранить главного тренера команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий футбольный союз (DFB) готов приложить максимум усилий, чтобы продлить контракт с главным тренером сборной Юлианом Нагельсманом.

Вскоре должны начаться переговоры по этому поводу. DFB заинтересован в сохранении Нагельсмана на посту тренера. По их плану, ему будет предложено новое соглашение, которое будет действовать до конца чемпионата мира 2026 года.

Действующий контракт Нагельсмана с DFB рассчитан до лета 2024 года.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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