Нападающий Вердера Вольтемаде может покинуть клуб этим летом

Немецкий форвард бременцев Ник Вольтемаде в этом сезоне вообще не впечатляет - ноль забитых мячей в 23 играх в Бундеслиге. Несмотря на это, к игроку проявляют интерес другие клубы из местного чемпионата.

По информации издания Kicker, 22-летним нападающим интересуются "Хоффенхайм", "Штутгарт" и мёнхенгладбахская "Боруссия". Несмотря на то, что у Вольтемаде заканчивается контракт в конце этого сезона, "Вердер" заинтересован в сотрудничестве с игроком и хотел бы продлить с ним соглашение.

Добавим, что бременский клуб после 27 туров находится на 10-й позиции, имея в своем активе 30 очков.