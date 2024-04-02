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Нападающий Вердера Вольтемаде может покинуть клуб этим летом
Игрок имеет четыре опции продолжения карьеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий форвард бременцев Ник Вольтемаде в этом сезоне вообще не впечатляет - ноль забитых мячей в 23 играх в Бундеслиге. Несмотря на это, к игроку проявляют интерес другие клубы из местного чемпионата.
По информации издания Kicker, 22-летним нападающим интересуются "Хоффенхайм", "Штутгарт" и мёнхенгладбахская "Боруссия". Несмотря на то, что у Вольтемаде заканчивается контракт в конце этого сезона, "Вердер" заинтересован в сотрудничестве с игроком и хотел бы продлить с ним соглашение.
Добавим, что бременский клуб после 27 туров находится на 10-й позиции, имея в своем активе 30 очков.
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