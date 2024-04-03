Байер - Фортуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

Сегодня, 3 апреля, состоится матч "Байер" - "Фортуна Дюссельдорф" в рамках полуфинала Кубка Германии.

В четвертьфинале турнира подопечные Хаби Алонсо одолели "Штутгарт" (3:2), а "Фортуна" в послематчевых пенальти одержала победу над "Санкт-Паули".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. Смотреть трансляцию матча можно на Мegogo.

Кубок Германии, 1/2 финала

03.04.2024

Леверкузен, БайАрена

Байер - Фортуна

Видеотрансляция - Мegogo Футбол 2