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Байер - Фортуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии
Байер - Фортуна: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 апреля, состоится матч "Байер" - "Фортуна Дюссельдорф" в рамках полуфинала Кубка Германии.
В четвертьфинале турнира подопечные Хаби Алонсо одолели "Штутгарт" (3:2), а "Фортуна" в послематчевых пенальти одержала победу над "Санкт-Паули".
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. Смотреть трансляцию матча можно на Мegogo.
Кубок Германии, 1/2 финала
03.04.2024
Леверкузен, БайАрена
Байер - Фортуна
Видеотрансляция - Мegogo Футбол 2
Байер - ФортунаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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