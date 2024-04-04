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Байер 04 - Фортуна Дюссельдорф (4:0). Обзор матча и видео голов (гола)

Германия

Полуфинальный матч Кубка Германии

Байер 04 - Фортуна Дюссельдорф (4:0). Обзор матча и видео голов (гола)

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду 3 апреля, "Байер 04" принимал на своем стадионе в рамках полуфинала Кубка Германии "Фортуну Дюссельдорф". Матч закончился со счетом 4:0 в пользу команды Хаби Алонсо.

В финале "леверкузенцы" встретятся с сенсационным "Кайзерслаутерном" из Бундеслиги 2.

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Германии Байер 04 - Фортуна Дюссельдорф

Леверкузен. "БайАрена".

Байер 04 - Фортуна Дюссельдорф (4:0)

Голы (гол):

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Напомним, что для "Байера 04" это шанс завоевать кубок впервые с 1993 года. "Леверкузенцы" прежде чем пройти в финал прошли такие команды: "Тевтония Оттезен", "Зандхаузен", "Пидеборн" и "Штутгард".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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