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Байер 04 - Фортуна Дюссельдорф (4:0). Обзор матча и видео голов (гола)
Полуфинальный матч Кубка Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду 3 апреля, "Байер 04" принимал на своем стадионе в рамках полуфинала Кубка Германии "Фортуну Дюссельдорф". Матч закончился со счетом 4:0 в пользу команды Хаби Алонсо.
В финале "леверкузенцы" встретятся с сенсационным "Кайзерслаутерном" из Бундеслиги 2.
Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Германии Байер 04 - Фортуна Дюссельдорф
Леверкузен. "БайАрена".
Байер 04 - Фортуна Дюссельдорф (4:0)
Голы (гол):
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Напомним, что для "Байера 04" это шанс завоевать кубок впервые с 1993 года. "Леверкузенцы" прежде чем пройти в финал прошли такие команды: "Тевтония Оттезен", "Зандхаузен", "Пидеборн" и "Штутгард".
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