Байер продлил беспроигрышную серию до 40 матчей

Вчера, 3 апреля, "Байер" нанёс разгромное поражение “Фортуне” со счётом 4:0 в полуфинале Кубка Германии. Трофей подопечные Хаби Алонсо разыграют с представителем второй Бундеслиги - "Кайзерслаутерном".

Этот матч стал 40-м по счёту, в котором леверкузенцы не проиграли своему сопернику (35 побед, 5 ничьих). Последнее фиаско клуба датировано маем 2023 года.

Следующий поединок "фармацевты" проведут 6 апреля против "Униона".

