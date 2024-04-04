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Аугсбург может потерять Мбабу по окончании этого сезона
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Мбабу перешел в "Аугсбург" в сентябре прошлого года на правах аренды за 3,5 млн евро. Швейцарца брали, поскольку были серьезные проблемы у клуба позиции правого защитника.
Впрочем, несмотря на отличный сезон за "Аугсбург", вероятно, Мбабу останется в команде лишь до лета. Причина - большая зарплата 28-летнего футболиста, которую не сможет потянуть немецкий клуб, поэтому игрок вернется в "Фулхэм".
Добавим, что Кевин Мбабу провел в этом сезоне 21 поединок и отметился 2 результативными передачами.
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