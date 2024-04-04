Аугсбург может потерять Мбабу по окончании этого сезона

Кевин Мбабу перешел в "Аугсбург" в сентябре прошлого года на правах аренды за 3,5 млн евро. Швейцарца брали, поскольку были серьезные проблемы у клуба позиции правого защитника.

Впрочем, несмотря на отличный сезон за "Аугсбург", вероятно, Мбабу останется в команде лишь до лета. Причина - большая зарплата 28-летнего футболиста, которую не сможет потянуть немецкий клуб, поэтому игрок вернется в "Фулхэм".

Добавим, что Кевин Мбабу провел в этом сезоне 21 поединок и отметился 2 результативными передачами.