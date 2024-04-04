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Аугсбург может потерять Мбабу по окончании этого сезона

Германия

Об этом сообщает Kicker

Аугсбург может потерять Мбабу по окончании этого сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кевин Мбабу перешел в "Аугсбург" в сентябре прошлого года на правах аренды за 3,5 млн евро. Швейцарца брали, поскольку были серьезные проблемы у клуба позиции правого защитника.

Впрочем, несмотря на отличный сезон за "Аугсбург", вероятно, Мбабу останется в команде лишь до лета. Причина - большая зарплата 28-летнего футболиста, которую не сможет потянуть немецкий клуб, поэтому игрок вернется в "Фулхэм".

Добавим, что Кевин Мбабу провел в этом сезоне 21 поединок и отметился 2 результативными передачами.

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Фулхэм (Лондон) Кевин Мбабу Аугсбург
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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