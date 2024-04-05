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Бавария прекращает сотрудничество с техническим директором клуба Марком Неппе

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Бавария прекращает сотрудничество с техническим директором клуба Марком Неппе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенский клуб и Марко Неппе договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию после 10 успешных лет. Функционер присоединился к "Баварии" из леверкузенского "Байера" 1 июля 2014 года и в последнее время занимал должность технического директора.

"Я хотел бы поблагодарить Марко Неппе за это длительное сотрудничество. За этот период мы отпраздновали много успехов и под руководством Марко Неппе мы открыли выдающиеся таланты, такие как Альфонсо Дэвис и Джамал Мусиала, которые выросли в Мюнхене до игроков мирового класса. Он был важным фактором в планировании состава и, не в последнюю очередь благодаря своим замечательным связям, также в осуществлении многих трансферов. Мы желаем Марко Неппе всего наилучшего в будущем", - заявил генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен.

37-летний Неппе начинал карьеру в Мюнхене в качестве скаута. Через три года его повысили до руководителя отдела, а с декабря 2021 года он занимал должность технического директора. С 2014 года "Бавария" выиграла девять титулов Бундеслиги, трижды - Кубок Германии и шесть раз - Суперкубок. В 2020 году "Бавария" победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира ФИФА.

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Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Баварія
Опубликовал: Александр Гресь
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