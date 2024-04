Бавария прекращает сотрудничество с техническим директором клуба Марком Неппе

Мюнхенский клуб и Марко Неппе договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию после 10 успешных лет. Функционер присоединился к "Баварии" из леверкузенского "Байера" 1 июля 2014 года и в последнее время занимал должность технического директора.

"Я хотел бы поблагодарить Марко Неппе за это длительное сотрудничество. За этот период мы отпраздновали много успехов и под руководством Марко Неппе мы открыли выдающиеся таланты, такие как Альфонсо Дэвис и Джамал Мусиала, которые выросли в Мюнхене до игроков мирового класса. Он был важным фактором в планировании состава и, не в последнюю очередь благодаря своим замечательным связям, также в осуществлении многих трансферов. Мы желаем Марко Неппе всего наилучшего в будущем", - заявил генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен.

After 10 successful years: FC Bayern and Marco Neppe end their cooperation.



???? https://t.co/czKlVcQQpP