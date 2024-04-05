Бавария нашла неожиданную замену для Нойера, контракт с которым заканчивается следующим летом

Руководство "Баварии" впечатлено выступлениями играющего на правах аренды в "Штутгарте" Александра Нюбеля.

По информации Sport BILD, Нюбель в настоящее время является фаворитом на замену Мануэлю Нойеру. Отмечается, что главным поклонником игры 27-летнего голкипера является почётный президент мюнхенцев - Ули Хёнесс.

В планы "Баварии" входит продление арендного соглашения с "Штутгартом" ещё на один сезон. После его окончания Нюбель может вернуться в стан действующего чемпиона Германии в качестве основного вратаря. Всё это возможно лишь в случае ухода Мануэля Нойера, контракт которого с клубом истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Нюбель провёл 27 матчей, в которых пропустил 34 гола.