Бундеслига. Байер готовится праздновать, Кляйндинст хоронит Баварию

Компактная оборона "Униона" продержалась почти тайм против будущего чемпиона. Защита берлинцев не успевала за скоростью "Байера", много фолила и на вторую половину осталась вдесятером. Свою первую жёлтую Гозенс получил за фол на Виртце, после чего Гримальдо опасно приложился со штрафного. Алекс продолжил поиски своего 10-го гола в кампании, и после классной комбинации справа Телла скинул Гримальдо в штрафную, но его удар прошёл рядом со штангой.

В конце тайма гости получили решающее преимущество. Сначала со стандарта Инкапье бил в верхний угол, но рука Триммеля оказалась на пути мяча. Пенальти уверенно исполнил Виртц. А перед самым свистком на перерыв Телла издевательски накрутил Гозенса, после чего экс-латераль "Интера" бездумно снёс соперника и получил вторую жёлтую.

Во второй половине "Байер" создал достаточно моментов для второго гола, но мяч отказывался залетать в сетку. Сначала продолжил промахиваться Борха Иглесиас. Потом вместо него впервые за 108 дней в Бундеслиге сыграл Бонифасе, но и Виктор отличиться не сумел. Тем не менее, Леверкузен продлил беспроигрышную серию и уже на 16 очков оторвался от "Баварии".

Бундеслига. 28-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Байер 0:1

Гол: Виртц 45+8 (п)

Удаление: Гозенс 45+3

"Хайденхайм" удивил очередного фаворита. В прошлом туре дебютанты Бундеслиги отобрали очки у "Штутгарта" благодаря дублю Кляйндиста за 2 минуты. Сегодня Тим снова был в центре внимания, забив один из двух мячей хозяев на старте второго тайма. Впрочем, до того "Бавария" уверенно провела первый тайм и вела в два мяча. Плодовитым выдался первый старт за 5 месяцев для Гнабри – Серж сначала изящно ассистировал Кейну, а затем и сам классно приложился головой после навеса Дэвиса.

Но в дебюте второй половины "Хайденхайм" перевернул игру. Первыми начудили Упамекано и Ким, которые также получили свои редкостные шансы с первых минут. После выноса Мюллера от ворот оба центрбека агрессивно выдвинулись вперёд, потеряли позиции, и после двух скидок Сесса выбежал 1 на 1 и отыграл один. А через минуту Бесте и Кляйндинст буквально скопировали один из мячей в ворота "Штутгарта" – первый исполнил ранний навес на дальнюю штангу, второй из-под Дэвиса уверенно пробил в ближний угол.

На этом Кляйндинст не остановился и в ходе контратаки в конце тайма вырвал для "Хайденхайма" победу, откликнувшись на очередной ассист Пирингера. Так "Баварию" давненько не унижали.

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Бавария 3:2

Голы: Сесса 50, Кляйндинст 51, 79 – Кейн 38, Гнабри 45

В других матчах "РБ Лейпциг" уверенно разделался с "Фрайбургом" ещё до перерыва. Айдара открыл счёт уже на первой минуте, после чего до конца тайма Лои Опенда оформил дубль. Таким образом "быки" сравнялись по очках с "Боруссией", которой сегодня предстоит сыграть против мощного "Штутгарта". "Майнц" неожиданно разгромил "Дармштадт", чем улучшил свои шансы на спасение. А "Кёльн" героически переиграл "Бохум" за счёт двух мячей на последних минутах, благодаря чему "козлы" сохранили свою надежду на выживание.

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – РБ Лейпциг 1:4

Голы: Грифо 59 – Айдара 1, Опенда 18, 44, Шешко 54

Майнц, Мева Арена

Майнц – Дармштадт 4:0

Голы: Ханче-Ольсен 32, Груда 60, Ли Чжэ Сон 80, 84

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Бохум 2:1

Голы: Тиггес 90, Вальдшмидт 90+2 – Пасслак 53