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Бундеслига. Унион - Байер 0:1. Видео гола и обзор матча

Германия
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Бундеслига. Унион - Байер 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Команда-открытие этого сезона "Байер" продолжает побеждать. Сегодня, 6-го апреля, коллектив Хаби Алонсо одолел на выезде "Унион" благодаря голу Вирца с пенальти в конце первого тайма.

11-метровый удалось пробить после фола Гозенса. Полузащитник "Униона" получил желтую карточку, которая стала для него уже второй в матче. Игра в большинстве увеличила шансы "Байера" на положительный результат, что, собственно, и произошло. Забить больше не удалось, однако возможностей для этого было немало.

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Бундеслига. 28-й тур
Берлин, Ан дер Альтен Ферстерей
Унион - Байер 0:1
Гол: Виртц 45+8 (п)
Удаление: Гозенс 45+3

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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