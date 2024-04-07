Бундеслига. 28-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Боруссия М 1:3

Голы: Баку 7 – Итакура 52, Нгуму 58, Райтц 88

В обычный сезон встреча "Вольфсбурга" и Менхенгладбаха на финише была бы битвой двух конкурентов за еврокубки. Но в этой кампании обе команды провалились настолько, что за 7 туров до финиша соседствовали на 13-14 позициях с равным количеством очков. А незакрытый вопрос о сохранение прописки сделал эту встречу ещё и до предела нервозной.

Перед началом встречи оба тренера удивили рекордным в сезоне количеством изменений в стартовом составе – по 5. Несмотря на победу над Бременом в прошлом туре, Хазенхюттль перешёл на свои фирменные 4-2-2-2 вместо игры в три защитника. Сеоане в ответ впервые в календарном году дал шанс Алассану Плеа с первых минут в пользу более мобильной и универсальной атаки.

Первый тайм был весьма малосодержательным и пассивным, несмотря на ранний гол. А вернее игра была такой во многом из-за раннего перевеса, добытого хозяевами. Ридль Баку после перевода в полузащиту забил свой первый гол в 42 матчах. "Волки" убежали в быструю атаку, в ходе которой Томаш прострелил на Баку в центр штрафной площади, откуда Ридле уверенно положил мяч в угол. После этого хозяева стали играть на мяче намного осторожнее, а "Боруссия" не решалась идти вперёд большими силами.

Всё изменилось после перерыва. Неслаженный прессинг "волков" дал о себе знать сразу, как "Боруссия" стала его проверять. И довольно оперативно гости перевернули ход матча, хоть и не без доли удачи. В первом эпизоде Ко Итакура, который сегодня выступал в центре поля, решился на дальний удар, не встретив сопротивления в опорной зоне. Удар японца по дороге попал в коллегу из "Вольфсбурга" Йенца, полностью дезориентировав вратаря.

А через 6 минут неудачны контрпрессинг "Вольфсбурга" закончился контратакой гостей. Вайгль запустил команду вперёд вертикальной передачей, Онора нашёл в центре штрафной площади неприкрытого Нгуму, которому не составило труда пробить в открытый дальний угол. Теперь уже гости сели в оборону, не забывая при этом про контрвыпады. Так свежая связка Райтца и Хака едва не сняли вопросы о победителе за четверть часа до конца. Но удар Хака головой приняла на себя штанга.

"Вольфсбург" же хоть и помышлял о камбеке, но серьёзного давления они в ответ не создали. Сложилось впечатление, словно "волки" вышли на второй тайм только оборонятся. В итоге за тайм было минимум адекватных позиционных атак. Ещё меньше нормальных подходов до чужой штрафной. И всего 2 удара, включая выстрел Меле через себя. В итоге Рокко Райтц на предпоследней основной минуте удвоил перевес гостей, воспользовавшись обрезкой Майера. 1:3.

Вольфсбург: Перван – Меле, Борнаув, Йенц, Герхардт – Баку (Черны, 73), Арнольд, Сванберг (Вранкс, 89), Виммер (Маер, 57) – Винд (Беренс, 73), Тиагу Томаш (Сарр, 57)

Боруссия М: Омлин – Лайнер, Эльведи, Фридрих, Вебер, Нетц (Скалли, 88) – Итакура (Хак, 70), Вайгль – Онора (Сьебатшо, 88), Нгуму (Райтц, 70) – Плеа (Чванчара, 82)