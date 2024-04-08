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Ральф Рангник - о слухах о сотрудничестве с Баварией: Зачем мне это? Мне здесь комфортно
Наставник сборной Австрии не планирует покидать свою команду
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник опроверг слухи о том, что он ведет переговоры с мюнхенской "Баварией".
"У меня не было никаких разговоров или переговоров с "Баварией". Зачем мне это? Мне здесь комфортно. Мой контракт с Австрией рассчитан до 2026 года, наша цель и наш путь будут продолжаться и после Евро".
Напомним, что Ральф возглавил национальную команду в 2022 году.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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