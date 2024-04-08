Ральф Рангник - о слухах о сотрудничестве с Баварией: Зачем мне это? Мне здесь комфортно

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник опроверг слухи о том, что он ведет переговоры с мюнхенской "Баварией".

"У меня не было никаких разговоров или переговоров с "Баварией". Зачем мне это? Мне здесь комфортно. Мой контракт с Австрией рассчитан до 2026 года, наша цель и наш путь будут продолжаться и после Евро".