Нагельсман отреагировал на слухи о возвращении в Баварию

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал слухи о том, что он вновь станет у руля мюнхенской "Баварии".

"У меня нет письменного предложения, никаких переговоров не было. Я всё ещё нахожусь на той стадии, когда думаю о том, что будет дальше с профессиональной точки зрения. Думаю, принять всё во внимание и всё обсудить - это нормально.

Потом в какой-то момент я приму решение, у меня пока нет фиксированной даты. Думаю, что в какой-то момент может появиться несколько вариантов, но на данный момент мне не поступало предложение, которое я готов был бы подпискать. Но я по-прежнему нахожусь в стадии размышлений о том, что будет дальше", - сказал специалист в интервью RTL.