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Нагельсман отреагировал на слухи о возвращении в Баварию
Немецкий наставник ещё не определился
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал слухи о том, что он вновь станет у руля мюнхенской "Баварии".
"У меня нет письменного предложения, никаких переговоров не было. Я всё ещё нахожусь на той стадии, когда думаю о том, что будет дальше с профессиональной точки зрения. Думаю, принять всё во внимание и всё обсудить - это нормально.
Потом в какой-то момент я приму решение, у меня пока нет фиксированной даты. Думаю, что в какой-то момент может появиться несколько вариантов, но на данный момент мне не поступало предложение, которое я готов был бы подпискать. Но я по-прежнему нахожусь в стадии размышлений о том, что будет дальше", - сказал специалист в интервью RTL.
Напомним, Нагельсман возглавлял "Баварию" с 2021 по 2023 год.
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