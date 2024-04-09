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Нагельсман отреагировал на слухи о возвращении в Баварию

Германия

Немецкий наставник ещё не определился

Нагельсман отреагировал на слухи о возвращении в Баварию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал слухи о том, что он вновь станет у руля мюнхенской "Баварии".

"У меня нет письменного предложения, никаких переговоров не было. Я всё ещё нахожусь на той стадии, когда думаю о том, что будет дальше с профессиональной точки зрения. Думаю, принять всё во внимание и всё обсудить - это нормально.

Потом в какой-то момент я приму решение, у меня пока нет фиксированной даты. Думаю, что в какой-то момент может появиться несколько вариантов, но на данный момент мне не поступало предложение, которое я готов был бы подпискать. Но я по-прежнему нахожусь в стадии размышлений о том, что будет дальше", - сказал специалист в интервью RTL.

Напомним, Нагельсман возглавлял "Баварию" с 2021 по 2023 год.

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Сборная Германии Юлиан Нагельсманн бавария
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Источник:
RTL
Опубликовал: Александр Бураков
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