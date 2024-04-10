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Кейн: Надеюсь, что смогу сделать что-то особенное в этом сезоне. Если нет - готов начать всё сначала

Германия

Лидер мюнхенцев - о своих планах

Кейн: Надеюсь, что смогу сделать что-то особенное в этом сезоне. Если нет - готов начать всё сначала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Баварии" Харри Кейн высказался о своём будущем в мюнхенском клубе.

"Мне очень нравится мой опыт игры в Германии. Это был шаг, который мне было нужно сделать в моей карьере, чтобы получить новый стимул, новый вызов и новое окружение. Я очень рад, что на него решился.

Мое будущее – в мюнхенской "Баварии". У меня четырехлетний контракт. Надеюсь, что смогу сделать что-то особенное в этом сезоне. Если нет - я готов летом начать всё сначала и всё изменить", — добавил капитан сборной Англии.

Кейн - лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги чемпионов. На счету нападающего 7 забитых голов в 9 матчах.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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