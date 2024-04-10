Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн: Надеюсь, что смогу сделать что-то особенное в этом сезоне. Если нет - готов начать всё сначала
Лидер мюнхенцев - о своих планах
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Баварии" Харри Кейн высказался о своём будущем в мюнхенском клубе.
"Мне очень нравится мой опыт игры в Германии. Это был шаг, который мне было нужно сделать в моей карьере, чтобы получить новый стимул, новый вызов и новое окружение. Я очень рад, что на него решился.
Мое будущее – в мюнхенской "Баварии". У меня четырехлетний контракт. Надеюсь, что смогу сделать что-то особенное в этом сезоне. Если нет - я готов летом начать всё сначала и всё изменить", — добавил капитан сборной Англии.
Кейн - лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги чемпионов. На счету нападающего 7 забитых голов в 9 матчах.
Популярное сейчас
- "Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- "Лунин допустил серьезную ошибку, но это на него не повлияло". Marca оценила игру украинца в матче с Сити
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО