Кейн: Надеюсь, что смогу сделать что-то особенное в этом сезоне. Если нет - готов начать всё сначала

Форвард "Баварии" Харри Кейн высказался о своём будущем в мюнхенском клубе.

"Мне очень нравится мой опыт игры в Германии. Это был шаг, который мне было нужно сделать в моей карьере, чтобы получить новый стимул, новый вызов и новое окружение. Я очень рад, что на него решился.

Мое будущее – в мюнхенской "Баварии". У меня четырехлетний контракт. Надеюсь, что смогу сделать что-то особенное в этом сезоне. Если нет - я готов летом начать всё сначала и всё изменить", — добавил капитан сборной Англии.