Новый вингер Баварии не планирует покидать свой клуб

Брайан Сарагоса, вингер мюнхенской "Баварии", опроверг слухи о том, что он может покинуть команду в конце этого сезона.

"Информация о моем уходе в аренду в следующем сезоне не соответствуют действительности. Совсем нет".

"Я остаюсь в "Баварии", именно поэтому я подписал пятилетнее соглашение. Я хочу быть в "Баварии", - добавил Брайан.

Брайан присоединился к немецкому клубу в феврале 2024 года. За это время вингер сыграл за мюнхенскую команду три матча, в которых не отметился никакими результативными действиями.