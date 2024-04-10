Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый вингер Баварии не планирует покидать свой клуб
Я остаюсь в Баварии (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Брайан Сарагоса, вингер мюнхенской "Баварии", опроверг слухи о том, что он может покинуть команду в конце этого сезона.
"Информация о моем уходе в аренду в следующем сезоне не соответствуют действительности. Совсем нет".
"Я остаюсь в "Баварии", именно поэтому я подписал пятилетнее соглашение. Я хочу быть в "Баварии", - добавил Брайан.
Брайан присоединился к немецкому клубу в феврале 2024 года. За это время вингер сыграл за мюнхенскую команду три матча, в которых не отметился никакими результативными действиями.
Популярное сейчас
- Разве это не пенальти? В Баварии прокомментировали эпизод с детской ошибкой игроков Арсенала
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- "Лунин допустил серьезную ошибку, но это на него не повлияло". Marca оценила игру украинца в матче с Сити
- Тухель может быть уволен с Баварии после игры с Арсеналом. Возможный сменщик - легенда клуба
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО