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Новый вингер Баварии не планирует покидать свой клуб

Германия

Я остаюсь в Баварии (с)

Новый вингер Баварии не планирует покидать свой клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Брайан Сарагоса, вингер мюнхенской "Баварии", опроверг слухи о том, что он может покинуть команду в конце этого сезона.

"Информация о моем уходе в аренду в следующем сезоне не соответствуют действительности. Совсем нет".

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"Я остаюсь в "Баварии", именно поэтому я подписал пятилетнее соглашение. Я хочу быть в "Баварии", - добавил Брайан.

Брайан присоединился к немецкому клубу в феврале 2024 года. За это время вингер сыграл за мюнхенскую команду три матча, в которых не отметился никакими результативными действиями.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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