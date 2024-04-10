  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария продлит контракт со своим голкипером - Источник
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария продлит контракт со своим голкипером - Источник

Германия
Обновлено

Нюбель подпишет новое соглашение

Бавария продлит контракт со своим голкипером - Источник

Getty images / Автор Roland Krivec

Новина українською

Александр Нюбель, голкипер "Баварии", продлит контракт с мюнхенским клубом до июня 2030 года. Об этом сообщает журналист Джулиан Агарди.

Ожидается, что игрок снова будет отдан в аренду "Штутгарту". "Бавария" считает, что это лучший план для развития Нюбеля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Александр в нынешнем сезоне Бундеслиги провел 25 поединков, в которых пропустил 31 мяч; 9 матчей отыграл на ноль.

Читайте такжеЖезус: Не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли
По теме
yellow-arrow
Харри Кейн: Это сезон разочарований в Бундеслиге
yellow-arrow
Новый вингер Баварии не планирует покидать свой клуб
yellow-arrow
Кейн: Надеюсь, что смогу сделать что-то особенное в этом сезоне. Если нет - готов начать всё сначала
Бавария (Мюнхен) Штутгарт Александр Нюбель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Agardi Julian
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости