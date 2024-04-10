Бавария продлит контракт со своим голкипером - Источник

Александр Нюбель, голкипер "Баварии", продлит контракт с мюнхенским клубом до июня 2030 года. Об этом сообщает журналист Джулиан Агарди.

Ожидается, что игрок снова будет отдан в аренду "Штутгарту". "Бавария" считает, что это лучший план для развития Нюбеля.

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Александр в нынешнем сезоне Бундеслиги провел 25 поединков, в которых пропустил 31 мяч; 9 матчей отыграл на ноль.