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Бавария продлит контракт со своим голкипером - Источник
Нюбель подпишет новое соглашение
Getty images / Автор Roland Krivec
Александр Нюбель, голкипер "Баварии", продлит контракт с мюнхенским клубом до июня 2030 года. Об этом сообщает журналист Джулиан Агарди.
Ожидается, что игрок снова будет отдан в аренду "Штутгарту". "Бавария" считает, что это лучший план для развития Нюбеля.
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Александр в нынешнем сезоне Бундеслиги провел 25 поединков, в которых пропустил 31 мяч; 9 матчей отыграл на ноль.
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Источник:Agardi Julian
Опубликовал: Екатерина Власова
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