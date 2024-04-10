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Один из ключевых игроков Баварии пропустит ответный матч в ЛЧ против Арсенала

Германия
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Игрок получил повреждение

Один из ключевых игроков Баварии пропустит ответный матч в ЛЧ против Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри получил повреждение во вчерашнем матче Лиги чемпионов (9 апреля) против "Арсенала" (2:2).

Игрок прошел медицинское обследование. По результатам осмотра у вингера растяжение мышц левого подколенного сухожилия.

Гнабри пропустит не только предстоящий матч 29-го тура Бундеслиги против "Кельна", но и ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала", который состоится 17 апреля.

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Источник:
fc bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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