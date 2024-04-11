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Бойкот против клуба? В Баварии не понимают, что происходит с Дэвисом

Германия

Причины такого поведения пока непонятны

Бойкот против клуба? В Баварии не понимают, что происходит с Дэвисом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В стане "Баварии" пытаются выяснить причины апатичного состояния левого защитника Альфонсо Дэвиса.

По информации издания Bild, даже некоторые соперники мюнхенской команды в последних матчах были удивлены тому, насколько равнодушно действовал Дэвис на поле. Многие отмечают то, что канадский латераль выглядит довольно отстранённым и не сильно беспокоющимся о неудачных выступлениях действующих чемпионов Бундеслиги.

Ранее сообщалось о том, что между Дэвисом и "Баварией" возник мини-конфликт из-за поставленного ультиматума со стороны руководства клуба. Велика вероятность, что 23-летний игрок в летнее трансферное окно перейдёт в мадридский "Реал".

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Опубликовал: Александр Бураков
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