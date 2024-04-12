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Трое детей Кейна попали в больницу после ДТП в Германии
Обошлось
Freiwillige Feuerwehr Hohenschäftlarn
Дети нападающего "Баварии" Харри Кейна попали в автомобильную аварию.
Как сообщает Bild, это произошло в один день с выездным матчем мюнхенского клуба против "Арсенала" в Лиге чемпионов (2:2). По информации источника, автомобиль Renault при повороте врезался во встречный микроавтобус Mercedes Vito, в котором находилось трое детей Кейна - Луи (3 года), Вивьен (5 лет) и Айви (7 лет).
К счастью, все из них отделались лишь незначительными поверждениями и были доставлены в больницу на машине скорой помощи. Остальные пять участников ДТП также получили легкие травмы.
Thankfully Harry Kane’s children are safe ????❤️ pic.twitter.com/sw7DWqD83i— Bayern & Football (@MunichFanpage) April 11, 2024
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