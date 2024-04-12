Бавария продлила контракт с потенциальным преемником Нойера

Голкипер мюнхенской "Баварии" Александер Нюбель продлил трудовое соглашение со своим клубом.

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По сообщениям официальной пресс-службы действующих чемпионов Бундеслиги, срок действия нового контракта между сторонами рассчитан до 2029 года. При этом ещё два года 27-летний футболист проведёт в составе "Штутгарта", за который он выступает в нынешнем сезоне на правах аренды.

Ранее сообщалось, что "Бавария" рассматривает Нюбеля в качестве потенциальной замены для Мануэля Нойера.