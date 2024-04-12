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Бавария продлила контракт с потенциальным преемником Нойера
Правда, ещё два сезона вратарь проведёт в другой команде
Фото: From Bavarian Football Works
Голкипер мюнхенской "Баварии" Александер Нюбель продлил трудовое соглашение со своим клубом.
По сообщениям официальной пресс-службы действующих чемпионов Бундеслиги, срок действия нового контракта между сторонами рассчитан до 2029 года. При этом ещё два года 27-летний футболист проведёт в составе "Штутгарта", за который он выступает в нынешнем сезоне на правах аренды.
Ранее сообщалось, что "Бавария" рассматривает Нюбеля в качестве потенциальной замены для Мануэля Нойера.
Bis 2029: #FCBayern verlängert Vertrag mit Alexander #Nübel und verleiht den 27-Jährigen für zwei weitere Spielzeiten an den VfB Stuttgart. ✍️— FC Bayern München (@FCBayern) April 12, 2024
???? https://t.co/q5J7DPbILv#MiaSanMia pic.twitter.com/sp3tGoaePk
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