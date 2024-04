Не могут определиться. Бавария решает, кого назначить главный тренером на следующий сезон

В "Баварии" размышляют, кого назначить вместо Томаса Тухеля.

По информации источников, Юлиан Нагельсманн на данный момент является главным фаворитом "Баварии" на должность главного тренера. "Бавария" поставила ему условие: либо он продлевает свой контракт, как тренер сборной Германии, либо возвращается в "Баварию".

Относительно Роберто Де Дзерби в руководстве мюнхенской команды не уверены, подходит ли бывший тренер "Шахтера" "Баварии". Ведь итальянец считается человеком со сложным характером и не разговаривает на немецком.

Julian Nagelsmann is currently Bayern's top favourite to take over in the summer and has to decide: either he extends his contract as Germany’s national team coach or he goes back to FC Bayern. When it comes to Roberto De Zerbi, Bayern bosses are unsure whether he is a good fit… pic.twitter.com/9FtxxgQSlK