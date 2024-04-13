  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Не могут определиться. Бавария решает, кого назначить главный тренером на следующий сезон
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не могут определиться. Бавария решает, кого назначить главный тренером на следующий сезон

Германия
Обновлено

Вариант с Хаби Алонсо не рассматривают

Не могут определиться. Бавария решает, кого назначить главный тренером на следующий сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В "Баварии" размышляют, кого назначить вместо Томаса Тухеля.

По информации источников, Юлиан Нагельсманн на данный момент является главным фаворитом "Баварии" на должность главного тренера. "Бавария" поставила ему условие: либо он продлевает свой контракт, как тренер сборной Германии, либо возвращается в "Баварию".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Относительно Роберто Де Дзерби в руководстве мюнхенской команды не уверены, подходит ли бывший тренер "Шахтера" "Баварии". Ведь итальянец считается человеком со сложным характером и не разговаривает на немецком.

Напомним, "Бавария" занимает второе место в чемпионате Германии.

По теме
yellow-arrow
Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
yellow-arrow
Тоттенхэм нацелился на защитника Байера
yellow-arrow
Возможность отложить праздник Леверкузена. Бавария – Кёльн. Прогноз матча Бундеслиги на 13.04.2024
Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости