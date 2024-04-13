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10 ударов мимо ворот, но дожали. Бавария – Кельн 2:0. Обзор матча и видео голов
Подопечные Тухеля удерживают вторую позицию
Фото: пресслужби ФК "Баварія"
Мюнхенский клуб долго не мог забить сопернику на "Альянц Арене". Только в середине второго тайма хозяева открыли счет.
В дополнительное время Томас Мюллер поставил точку. Ульрайх спас коллектив в пяти эпизодах. Без этих сейвов результат мог быть иным.
Действующий чемпион Германии остается на втором месте (63 очка).
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Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Германии Бавария – Кельн.
Мюнхен. "Альянц-Арена".
Бавария – Кельн 2:0
Голы: Геррейро, 65, Мюллер, 90+3
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Источник:Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
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