10 ударов мимо ворот, но дожали. Бавария – Кельн 2:0. Обзор матча и видео голов

Мюнхенский клуб долго не мог забить сопернику на "Альянц Арене". Только в середине второго тайма хозяева открыли счет.

В дополнительное время Томас Мюллер поставил точку. Ульрайх спас коллектив в пяти эпизодах. Без этих сейвов результат мог быть иным.

Действующий чемпион Германии остается на втором месте (63 очка).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Германии Бавария – Кельн.

Мюнхен. "Альянц-Арена".

Бавария – Кельн 2:0

Голы: Геррейро, 65, Мюллер, 90+3