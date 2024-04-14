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Чемпионский поединок. Байер – Вердер: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Леверкузенцы впервые в истории могут стать чемпионами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 29 тура чемпионата Германии "Байер" сыграет против "Вердера". Леверкузенцам нужна победа в этом матче, чтобы гарантировать первый в истории титул чемпиона Бундеслиги. Тем более что это можно сделать дома перед своими болельщиками. В соперниках – середняк чемпионата "Вердер", которому к зоне переходных матчей всего пять очков.
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Чемпионат Бундеслиги, 29 тур
14 апреля, 18:30. "БайАрена" (Леверкузен)
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Трансляція матчу Баєр - ВердерСмотреть трансляцию
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