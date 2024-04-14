  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Чемпионский поединок. Байер – Вердер: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионский поединок. Байер – Вердер: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия

Леверкузенцы впервые в истории могут стать чемпионами

Чемпионский поединок. Байер – Вердер: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 29 тура чемпионата Германии "Байер" сыграет против "Вердера". Леверкузенцам нужна победа в этом матче, чтобы гарантировать первый в истории титул чемпиона Бундеслиги. Тем более что это можно сделать дома перед своими болельщиками. В соперниках – середняк чемпионата "Вердер", которому к зоне переходных матчей всего пять очков.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Бундеслиги, 29 тур

14 апреля, 18:30. "БайАрена" (Леверкузен)

Прямая трансляция: Setanta Sports +

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Баєр - Вердер
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид, Бавария и Манчестер Юнайтед интересуются полузащитником Байера
yellow-arrow
Коронация Леверкузена. Байер – Вердер. Прогноз матча Бундеслиги на 14.04.2024
yellow-arrow
Дортмундская Боруссия забила пенальти, но арбитр отменил его после просмотра VAR
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости