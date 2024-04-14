Байер впервые в истории стал чемпионом Германии

Сегодня, 14-го апреля, леверкузенский "Байер" разгромил на своем поле "Вердер" (5:0). Добытые 3 очка позволили команде досрочно стать чемпионом Германии. "Бавария", которая располагается на 2-м месте отстает от "Байера" на 16 очков. Таким образом, за последние 5 туров мюнхенцы их догнать не смогут.

Для "Байера" это первая победа в Бундеслиге в истории. К этому времени клуб 5 раз занимал в чемпионате 2-е место. Ранее леверкузенцы могли похвастаться Кубком Германии.



Для главного тренера "Байера" Хаби Алонсо этот трофей стал первым в тренерской карьере. Теперь "фармацевты" претендуют на требл. Они до сих пор в погоне за Кубком Германии и победой в Лиге Европы.

Успех "Байера" прерывает 11-летнюю чемпионскую серию "Баварии".