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Байер впервые в истории стал чемпионом Германии

Германия
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Гегемония Баварии прерывается

Байер впервые в истории стал чемпионом Германии

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 14-го апреля, леверкузенский "Байер" разгромил на своем поле "Вердер" (5:0). Добытые 3 очка позволили команде досрочно стать чемпионом Германии. "Бавария", которая располагается на 2-м месте отстает от "Байера" на 16 очков. Таким образом, за последние 5 туров мюнхенцы их догнать не смогут.

Для "Байера" это первая победа в Бундеслиге в истории. К этому времени клуб 5 раз занимал в чемпионате 2-е место. Ранее леверкузенцы могли похвастаться Кубком Германии.

Для главного тренера "Байера" Хаби Алонсо этот трофей стал первым в тренерской карьере. Теперь "фармацевты" претендуют на требл. Они до сих пор в погоне за Кубком Германии и победой в Лиге Европы.

Успех "Байера" прерывает 11-летнюю чемпионскую серию "Баварии".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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