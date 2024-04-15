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Виртц о победе в чемпионате: Я с трудом могу это осознать
Игрок подарил большой праздник Леверкузену
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" вчера на своем поле в великолепном стиле переиграл "Вердер" (5:0), чем обеспечили себе первое в своей истории чемпионство в Бундеслиге. Полузащитник Флориан Виртц, который со скамейки запасных появился на этом матче, забил три гола. После его последнего гола на 90-й минуте, главный судья поединка Харм Осмерс решил дать финальный свисток, когда на поле выбежали фанаты праздновать долгожданное чемпионство.
"Когда вы увидите, что происходило в Бундеслиге в предыдущие годы, вы не сможете себе этого представить. Это невозможно описать словами. Я еще не совсем могу это осознать, и мне нужно немного больше времени в раздевалке, чтобы по-настоящему понять, чего мы достигли", - сказал Флориан Виртц после чемпионского поединка.
Добавим, что немецкий полузащитник в этом сезоне провел 41 матч, где отметился 17 голами и 18 передачами.
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