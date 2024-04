Спортдир Баварии - про Упамекано: Он выбит из ритма

Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд оценил текущее состояние защитника команды Дайо Упамекано.

На счету французского центрбека 28 сыгранных матчей за "Баварию" в нынешнем сезоне.

Christoph Freund on Upamecano: "He’s not in the rhythm, but Dayot has also played some good games. It’s certainly not an easy situation for him, but he’s a great character, a great professional and I’m convinced he’ll overcome this" [via @Abendzeitung] pic.twitter.com/ThUNvM2MA6