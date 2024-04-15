Хаби Алонсо отклонил предложения Ливерпуля и Бавария ради Реала - инсайдер

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо ждёт предложение от мадридского "Реала" в 2025 или 2026 году, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

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По информации источника, именно по этой причине испанский специалист отклонил предложения со стороны "Ливерпуля" (предлагавшего Хаби трёхлетний контракт) и "Баварии". Отмечается, что президент "сливочных" Флорентино Перес видит в Алонсо лучшего кандидата на замену Карло Анчелотти в будущем.