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Хаби Алонсо отклонил предложения Ливерпуля и Бавария ради Реала - инсайдер

Германия

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Хаби Алонсо отклонил предложения Ливерпуля и Бавария ради Реала - инсайдер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо ждёт предложение от мадридского "Реала" в 2025 или 2026 году, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

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По информации источника, именно по этой причине испанский специалист отклонил предложения со стороны "Ливерпуля" (предлагавшего Хаби трёхлетний контракт) и "Баварии". Отмечается, что президент "сливочных" Флорентино Перес видит в Алонсо лучшего кандидата на замену Карло Анчелотти в будущем.

Напомним, вчера "Байер" досрочно выиграл свой первый в истории чемпионский титул Бундеслиги, обыграв в матче 29-го тура "Вердер" со счётом 5:0. С "фармацевтами" Алонсо работает с 2022 года.

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Источник:
Schira
Опубликовал: Александр Бураков
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