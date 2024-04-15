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Генеральный директор Байера рассказал о летних трансферных планах клуба

Германия

Клуб планирует подписать двух-трех игроков

Генеральный директор Байера рассказал о летних трансферных планах клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро рассказал о летних трансферных планах клуба.

"Каждый год нам нужно продавать одного дорогого игрока, чтобы найти бюджет для новых подписаний, поэтому, вероятно, мы продадим одного игрока".

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"Мы планируем подписать 2-3 игроков на эту сумму", - добавил Карро.

Леверкузенский "Байер", достиг впечатляющей серии из 43 матчей без поражений.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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