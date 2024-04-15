Германия
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Генеральный директор Байера рассказал о летних трансферных планах клуба
Клуб планирует подписать двух-трех игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро рассказал о летних трансферных планах клуба.
"Каждый год нам нужно продавать одного дорогого игрока, чтобы найти бюджет для новых подписаний, поэтому, вероятно, мы продадим одного игрока".
"Мы планируем подписать 2-3 игроков на эту сумму", - добавил Карро.
Леверкузенский "Байер", достиг впечатляющей серии из 43 матчей без поражений.
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