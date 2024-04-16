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Гендиректор Байера: Хаби Алонсо возглавит Реал, у меня нет в этом сомнений
Всё больше слухов, связывающих Хаби со "сливочными"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор леверкузенского "Байера" Фернандо Карро выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хаби Алонсо в будущем возглавит мадридский "Реал".
"Единственный вопрос заключается в том, когда он подпишет контракт с "Реалом". У меня нет сомнений, что это случится. Абсолютно никаких сомнений. Это точно произойдёт, поверьте мне", - сказал Карро в интервью El Larguero.
Напомним, в воскресенье Алонсо завоевал с "Байером" первый чемпионский титул Бундеслиги в истории клуба.
Ранее испанский специалист сообщил о том, что останется у руля "фармацевтов" в следующем сезоне.
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