Гендиректор Байера: Хаби Алонсо возглавит Реал, у меня нет в этом сомнений

Генеральный директор леверкузенского "Байера" Фернандо Карро выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хаби Алонсо в будущем возглавит мадридский "Реал".

"Единственный вопрос заключается в том, когда он подпишет контракт с "Реалом". У меня нет сомнений, что это случится. Абсолютно никаких сомнений. Это точно произойдёт, поверьте мне", - сказал Карро в интервью El Larguero.

Напомним, в воскресенье Алонсо завоевал с "Байером" первый чемпионский титул Бундеслиги в истории клуба.

Ранее испанский специалист сообщил о том, что останется у руля "фармацевтов" в следующем сезоне.