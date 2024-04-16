  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вердер отстранил экс-хавбека Ливерпуля Кейта до конца сезона
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вердер отстранил экс-хавбека Ливерпуля Кейта до конца сезона

Германия

Суровое наказание за нарушение дисциплины

Вердер отстранил экс-хавбека Ливерпуля Кейта до конца сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий "Вердер" объявил о дисквалифиции полузащитника Наби Кейта до конца сезона.

Причиной подобного решения послужил отказ футболиста ехать на матч 29-го тура Бундеслиги против "Байера" (0:5) после того, как он узнал о непопадании в стартовый состав.

Отмечается, что клуб запретил Кейта тренироваться и находиться в раздевалке первой команды. Помимо этого, гвинеец должен будет заплатить крупный штраф.

"Такое поведение Наби нельзя терпеть. Он подвел команду, и поставил себя выше неё. Мы не можем с этим смириться. У нас нет другого выбора, кроме как назначать это наказание", - заявил директор "музыкантов" Клеменс Фритц.

Напомним, с 2018 по 2023 годы Кейта защищал цвета английского "Ливерпуля".

По теме
yellow-arrow
Харри Кейн - о матче ЛЧ против Арсенала: Я хочу показать свою лучшую игру
yellow-arrow
Гендиректор Байера: Хаби Алонсо возглавит Реал, у меня нет в этом сомнений
yellow-arrow
Бавария отклонила вариант с назначением Зидана - Sky Sport
Вердер (Бремен) дисквалификация Наби Кейта
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости