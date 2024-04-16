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Вердер отстранил экс-хавбека Ливерпуля Кейта до конца сезона
Суровое наказание за нарушение дисциплины
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий "Вердер" объявил о дисквалифиции полузащитника Наби Кейта до конца сезона.
Причиной подобного решения послужил отказ футболиста ехать на матч 29-го тура Бундеслиги против "Байера" (0:5) после того, как он узнал о непопадании в стартовый состав.
Отмечается, что клуб запретил Кейта тренироваться и находиться в раздевалке первой команды. Помимо этого, гвинеец должен будет заплатить крупный штраф.
"Такое поведение Наби нельзя терпеть. Он подвел команду, и поставил себя выше неё. Мы не можем с этим смириться. У нас нет другого выбора, кроме как назначать это наказание", - заявил директор "музыкантов" Клеменс Фритц.
Напомним, с 2018 по 2023 годы Кейта защищал цвета английского "Ливерпуля".
SV Werder Bremen have suspended Naby Keïta until the end of the season.— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) April 16, 2024
The club have also handed the midfielder a substantial fine. The 28-year-old will no longer train with the team or be part of the first-team dressing room.#werder pic.twitter.com/CW1gTNKfMa
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