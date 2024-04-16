Вердер отстранил экс-хавбека Ливерпуля Кейта до конца сезона

Немецкий "Вердер" объявил о дисквалифиции полузащитника Наби Кейта до конца сезона.

Причиной подобного решения послужил отказ футболиста ехать на матч 29-го тура Бундеслиги против "Байера" (0:5) после того, как он узнал о непопадании в стартовый состав.

Отмечается, что клуб запретил Кейта тренироваться и находиться в раздевалке первой команды. Помимо этого, гвинеец должен будет заплатить крупный штраф.

"Такое поведение Наби нельзя терпеть. Он подвел команду, и поставил себя выше неё. Мы не можем с этим смириться. У нас нет другого выбора, кроме как назначать это наказание", - заявил директор "музыкантов" Клеменс Фритц.

Напомним, с 2018 по 2023 годы Кейта защищал цвета английского "Ливерпуля".