Вердер отстранил экс-хавбека Ливерпуля Кейта до конца сезона

Немецкий "Вердер" объявил о дисквалифиции полузащитника Наби Кейта до конца сезона.

Причиной подобного решения послужил отказ футболиста ехать на матч 29-го тура Бундеслиги против "Байера" (0:5) после того, как он узнал о непопадании в стартовый состав.

Отмечается, что клуб запретил Кейта тренироваться и находиться в раздевалке первой команды. Помимо этого, гвинеец должен будет заплатить крупный штраф.

Напомним, с 2018 по 2023 годы Кейта защищал цвета английского "Ливерпуля".

SV Werder Bremen have suspended Naby Keïta until the end of the season.



The club have also handed the midfielder a substantial fine. The 28-year-old will no longer train with the team or be part of the first-team dressing room.#werder pic.twitter.com/CW1gTNKfMa