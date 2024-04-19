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Зидан близок к назначению главным тренером Баварии - Mundo Deportivo
Очередная цель мюнхенцев после неудач с Алонсо и Нагельсманом
Getty Images/Global Images Ukraine
Зинедин Зидан находится в шаге от того, чтобы возглавить "Баварию".
По информации Mundo Deportivo, руководство мюнхенского клуба вновь рассматривает Зидана в качестве главного кандидата на замену Томасу Тухелю после новости о том, что Юлиан Нагельсман
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Настолько стало известно журналистам каталонского издания, люди, знакомые с ходом переговоров между двумя сторон, считают сделку практически состоявшейся. Отмечается, что французский специалист уже обратился к боссам клуба с просьбой об усилении состава, особенно в оборонительной линии.
Напомним, последним местом работы Зидана был мадридский "Реал", который он покинул по итогам сезона-2020/21.
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