Зидан близок к назначению главным тренером Баварии - Mundo Deportivo

Зинедин Зидан находится в шаге от того, чтобы возглавить "Баварию".

По информации Mundo Deportivo, руководство мюнхенского клуба вновь рассматривает Зидана в качестве главного кандидата на замену Томасу Тухелю после новости о том, что Юлиан Нагельсман продлил контракт со сборной Германии до 2026 года.

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Настолько стало известно журналистам каталонского издания, люди, знакомые с ходом переговоров между двумя сторон, считают сделку практически состоявшейся. Отмечается, что французский специалист уже обратился к боссам клуба с просьбой об усилении состава, особенно в оборонительной линии.

Напомним, последним местом работы Зидана был мадридский "Реал", который он покинул по итогам сезона-2020/21.