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Тухель - о матче против Униона: Нам еще есть что делать в Бундеслиге

Германия

Наставник Баварии настроен оптимистично

Тухель - о матче против Униона: Нам еще есть что делать в Бундеслиге

Фото: https://twitter.com/FCBayernEN

Новина українською

Томас Тухель, наставник "Баварии", высказался о предстоящем матче Бундеслиги против "Униона".

"Мы хотим завтра доказать, что мы находимся в хорошей форме. Такие моменты, как в игре с "Арсеналом", нужно праздновать. График плотный, следующий выезд уже на носу. Но эмоции после такой игры особые, это не то, что нужно воспринимать как должное.

Мы подготовимся морально и выйдем на поле завтра. Нам еще есть что делать в Бундеслиге".

Напомним, что матч "Унион Берлин" сыграет против "Баварии" 20 апреля. Старт - в 19:30 по киевскому времени.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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