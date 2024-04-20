Боруссия Дортмунд ведет активные переговоры с Хуммельсом. Клуб хочет оставить защитника

"Боруссия" Дортмунд не планирует расставаться с центральным защитником Матсом {уммельсом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Контракт защитника рассчитан до конца текущего сезона. Однако "шмели" уже ведут активные переговоры по продлению соглашения с футболистом.

Читайте также Защитник Боруссии Д высмеял неудачи английских клубов в европейских турнирах

В настоящее время никакой договоренности нет. Однако представители игрока и клуб провели положительные разговоры. Обе стороны уверены в достижении соглашения, хотя есть определенные детали, требующие уточнения.

Недавно Хуммельс пересек отметку в 500 матчей в составе "Боруссии". В частности, в этом сезоне на его счету 34 проведенных встречи, в которых он отличился тремя голами и одним ассистом.