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Бундеслига. Опенда вырвал победу в Хайденхайме, хет-трик Хака не принёс очков Гладбаху

Германия
Обновлено

РБ остаётся четвертым, Кёльн существенно понизил шансы на спасение

Бундеслига. Опенда вырвал победу в Хайденхайме, хет-трик Хака не принёс очков Гладбаху

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Хайденхайм" едва не шокировал третьего топа за месяц. Вслед за камбеком в дерби против "Штутгарта" (3:3) и волевой победой над "Баварией" (3:2) новички элиты едва не отобрали очки у "РБ Лейпцига", который рубится за последнюю путёвку в ЛЧ против "Боруссии". 10-м голом в кампании Беньямин Шешко увёл свою команду на перерыв с лидерством в счёте после равной первой половины. Но затем свежий Никола Доведан первым же касанием на поле сравнял счёт. "Лейпциг" долго штурмовал соперника и в итоге за 5 минут до конца после паса Симакана Опенда забил свой 23-й мяч в дебютной кампании Бундеслиги. +3 очка от Дортмунда, который завтра принимает чемпиона.

Гениальную перестрелку выдали "Хоффенхайм" и "Боруссия" Менхенгладбах. Робин Хак всеми силами держал свою команду на плаву, оформив хет-трик. Первый его гол позволил сравнять счёт до перерыва, а два следующие мяча, казалось, снова возобновили равенство после 3:1. Но в компенсированное время Антон Штах принёс "Хоффенхайму" победу, которая позволяет зинсхаймцам продолжать борьбу за 7-е место – сейчас они делят эту позицию с "Аугсбургом" и "Фрайбургом".

Ключевой матч сезона проиграл "Кёльн". "Козлы" сегодня обязаны были обыгрывать худшую команду кампании "Дармштадт", чтобы сохранять шансы на преследования "Майнца". Но гости после перерыва забили дважды, на неделю отложив свой вылет из элиты. А также, судя по всеми, затащив на дно за компанию и сегодняшних оппонентов. Наконец "Вольфсбург" добыл вторую победу при Хазенхюттле, минимально переиграв "Бохум". "Волкам" таким образом вылет уже не грозит, а вот "Бохум" ещё запросто может упасть на 16-е место, учитывая форму "Майнца" (10 очков в 4 турах).

Бундеслига. 30-й тур

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм – РБ Лейпциг 1:2

Голы: Доведан 69 – Шешко 42, Опенда 85

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Боруссия М 4:3

Голы: Вегорст 36, Премель 58, Кабак 66, Штах 90+1 – Хак 39, 78, 89

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Дармштадт 0:2

Голы: Кларер 57, Вильхельмссон 90

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Бохум 1:0

Гол: Винд 43

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