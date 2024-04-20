Бундеслига. 30-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Бавария 1:5

Голы: Вертессен 90 – Горецка 29, Кейн 45+1, Мюллер 53, 66, Тель 61

"Бавария" полурезервным составом уничтожила "Унион" на выезде, продемонстрировал в столице невероятную реализацию (5 голов с 1.2 xG). Своим 33-м голом в Бундеслиге отметился Харри Кейн, который был одним из 5 игроков "рекордмайстра", которые вслед за "Арсеналом" вышли в старте и сегодня. Также дубль положил Мюллер.

После триумфа в Лиге Чемпионов главной задачей "Баварии" на этот матч было взять результат, не преодолевая определённой планки в плане интенсивности. К счастью для гостей, нынешний "Унион" с 9 поражениями в 9 матчах против топ-5 в этом сезоне позволял разобраться с собой и в прогулочном режиме.

Традиционно для этого сезона у "Баварии" были проблемы с построением атак. С Телем и Чупо-Мотингом на флангах проблема только усугубилась, а весь креатив держался на Томасе Мюллере и исполнительском мастерстве Кейна. А простой план в атаке заключался в перегрузе тройки ЦЗ "Униона" за счёт инсайдов и поздних подключений Горецки. И он работал.

Спустя полчаса осторожного футбола Мюллер здорово пропустил передачу от Теля, позволив Горецке принять мяч в центре штрафной и пробить в ближнюю девятку. В тот же угол перед самым перерывом пробил со штрафного Кейн, забив один из красивейших своих мячей в футболке Мюнхена. Рывок Киммиха перед исполнением штрафного отвлёк и вратаря Реннова, и крайнего защитника в стенке, после чего Харри пробил как раз в щель в стенке, образовавшейся движением Йозуа.

Во втором тайме шоу продолжилось. Классное движение Горецки и Мюллера продолжило разрывать "Унион" даже в пешеходном режиме. В дебюте второй половины Леон классно открылся между линий, после чего отдал на край Чупо-Мотингу. Тот подал на дальнюю, где внезапно для хозяев из ниоткуда выскочил Мюллер, эффектно замкнувший комбинацию. На 4-й мяч предголевую снова исполнил Горецка. Обокрал Лаиудуни на чужой половине, продлил на Кейна, который вывел Теля на ударную позицию. Напоследок Леон уже полноценно ассистировал Мюллеру, который головой со средней позиции пробил прямо в угол.

Третьему сухаря кряду во всех турниру для Нойера не дал случиться Вертессен, на последней основной минуте зарядивший низом по центру ворот Ману. 1:5. "Бавария" продемонстрировала убийственную реализацию, реализовал буквально каждый свой шанс в сегодняшнем матче. "Бавария" таким образом закрепляется на втором месте, где с ними может продолжить соседствовать "Штутгарт", если им удастся выиграть в Бремене завтра.

Унион: Реннов – Триммель (Юранович, 59), Фогт, Диогу Лейте (Кауфманн, 59), Дуки, Гозенс – Тузар, Шафер (Лаидуни, 59), Ааронсон – Фолланд (Кнохе, 72), Холлербах (Вертессен, 59)

Бавария: Нойер – Киммих (Мазрауи, 71), Дайер, Ким Мин Чжэ (Упамекано, 59), Дэвис – Павлович, Горецка (Лаймер, 71) – Тель, Мюллер (Звонарек, 84), Шупо-Мотинг (Сарагоса, 71), Кейн