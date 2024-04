Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм заинтересованы в защитнике Байера

Защитник "Байера" Эдмонд Тапсоба заинтересовал топ клубы.

По имеющейся информации, скауты трех ведущих клубов Европы будут присутствовать сегодня в Дортмунде, чтобы следить за Эдмондом Тапсобой. Отмечается, что прошлым летом игроком интересовались такие клубы как "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

????⚫️ Scouts from three top clubs will be in attendance today in Dortmund to follow Edmond Tapsoba again, as he's been monitored for months.



After being high on Tottenham and Man United list last summer, he's attracting interest again for this summer. pic.twitter.com/NKbC8bLTtA