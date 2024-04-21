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Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм заинтересованы в защитнике Байера

Германия

Эдмондом Тапсобой

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм заинтересованы в защитнике Байера

https://twitter.com/UEFAcom_de

Новина українською

Защитник "Байера" Эдмонд Тапсоба заинтересовал топ клубы.

По имеющейся информации, скауты трех ведущих клубов Европы будут присутствовать сегодня в Дортмунде, чтобы следить за Эдмондом Тапсобой. Отмечается, что прошлым летом игроком интересовались такие клубы как "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Напомним, за этот сезон 25-летный защитник сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 1 результативной передачей.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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