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Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм заинтересованы в защитнике Байера
Эдмондом Тапсобой
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Защитник "Байера" Эдмонд Тапсоба заинтересовал топ клубы.
По имеющейся информации, скауты трех ведущих клубов Европы будут присутствовать сегодня в Дортмунде, чтобы следить за Эдмондом Тапсобой. Отмечается, что прошлым летом игроком интересовались такие клубы как "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
????⚫️ Scouts from three top clubs will be in attendance today in Dortmund to follow Edmond Tapsoba again, as he's been monitored for months.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2024
After being high on Tottenham and Man United list last summer, he's attracting interest again for this summer. pic.twitter.com/NKbC8bLTtA
Напомним, за этот сезон 25-летный защитник сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 1 результативной передачей.
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