Бундеслига. 30-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Штутгарт 2:1

Голы: Дукш 28 (п), 49 – Ундав 71

"Штутгарт" этим вечером имел отличную возможность фактически гарантировать себе путёвку в Лигу Чемпионов. В случае победы в Бремене они отрывались на 10 очков от Дортмунда, которому сегодня предстоит сыграть ответную игру с новым чемпионом, а затем с конкурентами из "РБ Лейпцига" в следующем туре. "Швабам" в финальных 4 турах играть и с "Баварией", и с "Байером", потому победа на "Везерштадион" могла снять вопросы до стычками с двумя главными силами Германии.

Но "Вердер" был против такого расклада. Команда Оле Вернера по доброй привычке создала проблемы фавориту. А главным героем вечера стал Марвин Дукш, который забил ровно столько же, сколько за весь 2024-й год до того. Хотя до включения капитана "музыкантов" в игру своё слово мог сказать Дениз Ундав. Второй лучший голеадор "шваб" в сезоне в дебюте выскочил 1 на 1 с вратарём после передачи Ито из глубины, наказавшего Бремен за высокую линию. Но Ундав проиграл свою дуэль Цеттереру, пробив в лицо голкипера.

В целом перевес был на стороне гостей, но грубая ошибка в центре поля привела к опасной потере. Вайзер запустил за спины защитникам пас на Агу, которого на пути к воротам сбил правый латераль "шваб" Левелинг. С точки уверенно разобрался Дукш, несмотря на несколько промахов с 11-метрового по ходу сезона. В конце тайма сравнивать был обязан Ундав, но Дениз пробил в перекладину после фирменного навеса Миттельштедта.

"Вердер" неожиданно мощно начал вторую половину и удвоил свой перевес. Сначала Вольтемаде упустил прекрасный шанс. А через минуту снова забил Дукш, откликнувшись на идеальную передачу Шмида с правого фланга. Сам Марвин исполнил в дальний угол в одно касание, оформив дубль. При этом "швабам" в эпизоде с голом не помог даже вернувшийся в строй лидер обороны Антон.

Само собой, "Штутгарт" не сдался. За 20 минут до конца Ундав наконец нашёл свой гол, добив мяч в пустые ворота после отчаянных попыток Гирасси пройти оборону. Ещё через 5 сам Серу сыграл на редкость для себя безответственно, зарядив серьёзно шире ворот с выгодной позиции. Последней надеждой гостей был пенальти за фол Юнга на Гирасси за 5 минут до конца встречи. Но гвинеец оказался в небольшом офсайде, что привело к первому поражению "шваб" в чемпионате с января.

2:1. "Швабам" ещё предстоит доказать своё право на финише в топ-4, хотя всё в их руках, и отрыв всё ещё приличный. В то же время "Вердер" выигрывает впервые за за 8 туров, фактически гарантировав себе ещё один год в элите – теперь их отрыв от зоны вылета составляет 8 пунктов.

Вердер: Цеттерер – Вайзер, Юнг, Велькович, Фридль, Агу – Битенкур (Гросс, 83), Линен, Шмид (Малатини, 90) – Дукш (Деман, 90), Вольтемаде (Ковнацки, 83)

Штутгарт: Нюбель – Антон, Ито, Стергиу (Штенцель, 46) – Левелинг (Мвумпа, 65), Каразор (Дауд, 65), Штиллер (Чжон Ву Ен, 90), Мийо (Фюрих, 46), Миттельштедт – Гирасси, Ундав