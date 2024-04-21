Бундеслига. 30-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия – Байер 1:1

Голы: Фюллькруг 81 – Станишич 90+7

"Байер" в очередной раз спас свою невероятную беспроигрышную серию в сезоне, которая после выезда в Дортмунд теперь составляет уже 45 поединков во всех турнирах. Камбеки Леверкузена уже давно перестали удивлять, но на этот раз они были близки к фиаско как никогда – Станишич сравнял счёт на 7-й компенсированной минуте ко второму тайму.

С одной стороны "Боруссия" провела на неделе гораздо более утомительный матч против "Атлетико" в Лиге Чемпионов. С другой, у гостей было на два дня меньше времени на восстановления, из-за чего Хаби Алонсо сделал 5 изменений в составе в сравнении с игрой против "Вест Хэма": Телла вышел на острие атаки, а на лавку сели Бонифасе, Шик, Виртц, Паласиос и Коссуну. В то же время Терзич своих парней перед важной игрой не пожалел, сделав лишь одно изменение в старте – Байно-Гиттенс заменил дисквалифицированного Адейеми.

Первый тайм был неприлично осторожен по меркам топ-матча Бундеслиги. Само собой, причиной было выгорание – как физическое, так и ментальное. "Байер" ожидаемо больше владел мячом, но реальной остроты не создавал, ровно как и хозяева. До перерыва команды обменялись парочкой неплохих атак, а в центре внимания были фланговые защитники команд – Фримпонг и Гримальдо с одной стороны, и Рюэрсон с другой.

Джереми уже в первой атаке неприятно пробивал с острого угла после скидки Хофманна. Затем дважды чуть выше перекладины зарядил Гримальдо – сначала со штрафного, затем ударом со средней дистанции. В ответ Рюэрсон один раз пробил издали сам, а ближе к концу тайма прострелил на Забитцера, который нанёс самый опасный удар за половину, но Градецки справился.

Вторая половина началась не особо ярче. Хотя "Байер" даже таким составом нагнетал и на 68-й минуте едва не вышел вперёд. Джака классно забросил за спины защитникам на Хофманна, Йонас прострелил вдоль ворот, но Телла не смог с трёх метров переиграть Кобеля – вратарь героически бросился ему в ноги и взял удар. Через четверть часа "Боруссия" на ровном месте вышла вперёд. Рюэрсон своевременно вбросил из-за боковой, Брандт изящно скинул пяткой на Забитцера, а тот зарядил пушку Фюллькруга. 1:0.

На этот раз в камбек уже не верилось. Пошли нервы, стычки, получил удаление Бонифасе, хотя затем его справедливо отменили. И вот "Байер" вышел в последнюю атаку, в которой удалось заработать неплохой штрафной для Гримальдо. Алекс пробивал рядом со штангой, но Кобель, зная подкрутку испанца, на всякий случай перевёл на угловой. Как раз с него Станишич оббежал всю защиту и с ближнего угла сравнял счёт.

1:1. Леверкузен снова совершает чудо, а Дортмунд набрал важный пункт, за счёт которого подопечные Эдина Терзича могут вернуть себе место в топ-4 в случае победы в Лейпциге за следующих выходных. Впрочем, победа была бы куда слаще для хозяев. Но это НеверЛузен.

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен (Вольф, 46) – Забитцер, Джан (Нмеча, 70) – Санчо (Ройс, 70), Брандт (Озджан, 83), Байно-Гиттенс (Дюранвиль, 83) – Фюллькруг

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье (Бонифасе, 83) – Станишич, Джака, Андрих, Гримальдо – Фримпонг, Телла (Виртц, 70), Хофманн (Шик, 83)