Бундеслига. 30-й тур

Фрайбург, Европа Парк Штадион

Фрайбург – Майнц 1:1

Голы: Грегорич 6 – Буркарт 40

"Майнц" во второй раз в сезоне закончит тур за пределами зоны вылета! В последний раз "карнавальники" были в безопасности ещё во втором туре, когда их тренировал Бо Свенссон. После этого "Майнц" долгих 27 туров страдал, какое-то время шёл последним, чтобы наконец всплыть в самый нужный момент.

"Фрайбург", который всеми силами борется за еврокубки, прекрасно знал об угрозе со стороны их сегодняшнего оппонента. Кристиан Штрайх перед матчем говорил, что "карнавальники" своей игрой не заслужили места в нижней тройке, что в их игре полно энергии и после возвращения травмированных игроков они стали другой командой. И его подопечные сполна смогли в этом убедиться воскресным вечером.

Хотя стартовал матч для хозяев лучшим образом из возможных. Центрнер нерешительно сыграл на выходе после кросса Доана, что позволило Грегоричу фирменным ударом головой открыть счёт в матче. 4-й гол австрийца головой кряду. "Фрайбург" мог и удваивать, реализуй свой выход Грегорич на исходе получаса игры.

Но если хозяева сегодня били редко, но опасно, то "Майнц" не стеснялся помногу бить со средней и дальней дистанции. Опасно с линии штрафной до конца тайма били Груда, Каси и Буркардт. Но взять ворота Атуболу удалось редким выстрелом с близкого расстояния. Тот же Буркардт с прострела Каси в конце тайма заслуженно сравнял счёт.

Во втором тайме активности было уже меньше. Кажется, никто особо не хотел рисковать. Хотя шансы на 3 очка были и тех, и у других. С разницей в минуту опасно головами пробивали сначала Грегорич, а в ответной атаке и Буркардт. Но оба промахнулись и остались без дублей. 1:1. "Майнц" набирает 11-е очко в 5 турах и на пункт опережает "Бохум", который с момента победы над "Баварией" за 8 туров сумел взять лишь две ничьи.

Фрайбург: Атуболу – Гульде, Кюблер, Кайтель – Доан, Хефлер, Эггештайн, Гюнтер (Макенго, 56) - Хелер (Адаму, 85), Грифо (Рель, 56) – Грегорич

Майнц: Центнер – Каси (Видмер, 86), Ханче-Ольсен, ван дер Берг, Кор, Мвене – Амири, Баррейро (Краус, 46) – Ли Чжэ Сон, Груда (Онисиво, 73) – Буркардт