  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Гендиректор Байера: Я ошибся, когда сказал, что Виртц стоит 150 миллионов евро
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Байера: Я ошибся, когда сказал, что Виртц стоит 150 миллионов евро

Германия

Функционер опроверг свои слова

Гендиректор Байера: Я ошибся, когда сказал, что Виртц стоит 150 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро прокомментировал свои недавние слова о трансферной стоимости полузащитника Флориана Виртца.

"Я допустил ошибку, когда сказал, что стоимость Виртца составляет около 150 миллионов евро. На самом деле у нас нет никакого ценника для него", - сказал он в интервью Sport Studio.

Напомним, ранее сообщалось, что Виртц хочет остаться в леверкузенского клубе ещё на один сезон, несмотря на интерес со стороны трёх европейских грандов.

По теме
yellow-arrow
МЮ проявляет интерес к одному из немецких тренеров
yellow-arrow
Дерби в Милане, Лондоне и Ливерпуле плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
yellow-arrow
Бундеслига. Фрайбург – Майнц 1:1. Карнавальники выбираются из зоны вылета
Байер (Леверкузен) трансфер Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости