Гендиректор Байера: Я ошибся, когда сказал, что Виртц стоит 150 миллионов евро

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро прокомментировал свои недавние слова о трансферной стоимости полузащитника Флориана Виртца.

"Я допустил ошибку, когда сказал, что стоимость Виртца составляет около 150 миллионов евро. На самом деле у нас нет никакого ценника для него", - сказал он в интервью Sport Studio.