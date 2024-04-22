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Гендиректор Байера: Я ошибся, когда сказал, что Виртц стоит 150 миллионов евро
Функционер опроверг свои слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро прокомментировал свои недавние слова о трансферной стоимости полузащитника Флориана Виртца.
"Я допустил ошибку, когда сказал, что стоимость Виртца составляет около 150 миллионов евро. На самом деле у нас нет никакого ценника для него", - сказал он в интервью Sport Studio.
Напомним, ранее сообщалось, что
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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