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Станишич - о своем будущем: Бавария видит меня неотъемлемой частью их проекта
Но пока Йосип - игрок Байера
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Баварии" Йосип Станишич, который сейчас выступает за "Байер" на правах аренды, рассказал о своем будущем.
"Бавария" сказала, что я являюсь неотъемлемой частью их проекта. Сейчас мои мысли все еще здесь, в Леверкузене, и так будет до конца сезона".
У Йосипа договор аренды заканчивается в июне 2024 года. Защитник в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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