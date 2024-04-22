Станишич - о своем будущем: Бавария видит меня неотъемлемой частью их проекта

Защитник "Баварии" Йосип Станишич, который сейчас выступает за "Байер" на правах аренды, рассказал о своем будущем.

"Бавария" сказала, что я являюсь неотъемлемой частью их проекта. Сейчас мои мысли все еще здесь, в Леверкузене, и так будет до конца сезона".

У Йосипа договор аренды заканчивается в июне 2024 года. Защитник в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола.